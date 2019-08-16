В Петербурге произошла массовая драка на рынке, есть пострадавшие

Массовая драка с применением травматического оружия произошла на петербургском рынке, три участника получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

По информации агентства, пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что причиной конфликта стал спор за торговое место.

Полиция ведет расследование инцидента.

