В Петербурге произошла массовая драка на рынке, есть пострадавшие
16 августа20:36
Массовая драка с применением травматического оружия произошла на петербургском рынке, три участника получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
По информации агентства, пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что причиной конфликта стал спор за торговое место.
Полиция ведет расследование инцидента.
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ФОТО: pxhere.com
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