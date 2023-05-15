Четыре человека пострадали при взрыве в Луганске

Четыре человека получили ранения при взрыве в центре Луганска, сообщает ТАСС.

Ранее врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём Telegram-канале заявил, что в час пик в самом центре Луганска прогремел взрыв.

По его словам, инцидент произошел на улице Демехина. На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛуганскПроисшествиеВзрыв

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