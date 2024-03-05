Четыре человека пострадали при падении лифта в многоэтажке в Петербурге
Лифт с пассажирами рухнул в многоэтажном доме на Новгородском проспекте в петербургском поселке Шушары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
По данным ведомства, лифт вышел из строя из-за перегруза и опустился с первого этажа вниз на буфер. В кабине находились 13 человек, в том числе пять детей.
Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, в результате ЧП пострадали четыре человека, среди них двое детей. Трех пострадавших госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Прокуратура Петербурга организовала проверку после инцидента. Надзорное ведомство оценит деятельность управляющей общедомовым имуществом организации и соблюдение требований, регламентирующих безопасное использование лифтов.
Ранее лифт сорвался с 16 этажа в многоэтажном доме в Сургуте, в кабине находился один человек, он не пострадал, напоминает Ura.ru.
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