Четыре человека пострадали при падении лифта в многоэтажке в Петербурге

По данным ведомства, лифт вышел из строя из-за перегруза и опустился с первого этажа вниз на буфер. В кабине находились 13 человек, в том числе пять детей.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, в результате ЧП пострадали четыре человека, среди них двое детей. Трех пострадавших госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Петербурга организовала проверку после инцидента. Надзорное ведомство оценит деятельность управляющей общедомовым имуществом организации и соблюдение требований, регламентирующих безопасное использование лифтов.

Ранее лифт сорвался с 16 этажа в многоэтажном доме в Сургуте, в кабине находился один человек, он не пострадал, напоминает Ura.ru.

