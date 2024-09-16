Четыре человека пострадали при обстреле города Сватово в ЛНР
ВСУ обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике, пострадали четыре человека. Об этом заявила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
Удар со стороны украинских войск пришелся на центр населенного пункта.
«В результате минно-взрывные травмы получили 4 человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка», — написала Пащенко в Telegram-канале.
По словам министра, раненых доставили в Сватовскую центральную горбольницу. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Белгороде при обстреле ВСУ получили травмы восемь мирных жителей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru