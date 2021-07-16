Четыре человека пострадали при нападении в автобусе в Красноярском крае
В Красноярском крае напавший на пассажиров автобуса мужчина ранил ножом четырех человек, сообщили в региональном управлении МВД.
В полиции уточнили, что мужчина 1988 года рождения напал с ножом на троих пассажиров автобуса и водителя. После этого он ранил себя. Пострадавшие граждане находятся в больнице, преступник — в реанимации, пишет РЕН ТВ.
Причины нападения не установлены. Сотрудники правоохранительных органов изъяли орудие преступления. Силовики возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Происшествие случилось возле села Новоселово в автобусе, который следовал из Красноярска в Минусинск.
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