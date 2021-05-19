Четыре человека пострадали из-за непогоды в Петербурге

Сообщается, что на проспекте Испытателей из-за обрушения элемента кровли ресторана быстрого питания травмы получили четыре человека, среди них женщина с ребенком, которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Двух других пострадавших – женщину и юношу – направили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что сильный ветер в Москве 18 мая повалил 17 деревьев.

