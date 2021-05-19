Четыре человека пострадали из-за непогоды в Петербурге

В Санкт-Петербурге из-за грозы, сильного ветра и ливня пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В Москве ветер повалил 17 деревьев

Сообщается, что на проспекте Испытателей из-за обрушения элемента кровли ресторана быстрого питания травмы получили четыре человека, среди них женщина с ребенком, которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Двух других пострадавших – женщину и юношу – направили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что сильный ветер в Москве 18 мая повалил 17 деревьев.

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ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПогодаСанкт-Петербург
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