В Москве ветер повалил 17 деревьев

Отмечается, что из-за ветра были повреждены 8 автомобилей. Городские службы устраняют последствия непогоды, пишет RT.

Городское хозяйство Москвы предупреждает, что 19 мая возможна гроза. Столичный комплекс также сообщил, что ветер в среду может достигать 17 метров в секунду. Коммунальщики советуют не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.

