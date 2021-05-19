В Москве ветер повалил 17 деревьев

Сильный ветер в Москве 18 мая повалил 17 деревьев, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.

Ветер в Москве повалил 65 деревьев

Отмечается, что из-за ветра были повреждены 8 автомобилей. Городские службы устраняют последствия непогоды, пишет RT.

Городское хозяйство Москвы предупреждает, что 19 мая возможна гроза. Столичный комплекс также сообщил, что ветер в среду может достигать 17 метров в секунду. Коммунальщики советуют не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.

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Фото: moscow.mchs.ru
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