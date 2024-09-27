Четыре человека погибли в результате взрыва на АЗС в Махачкале
Взрыв произошёл на АЗС в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики Дагестан.
По данным регионального главка МЧС, инцидент произошёл на АЗС, расположенной при выезде из Махачкалы в сторону посёлка Новый Хушет.
В Центре медицины катастроф Дагестана указали, что в результате происшествия погибли четыре человека, в том числе ребёнок.
«Бригады скорой медицинской помощи направлены для экстренного спасения пострадавших», - добавили в республиканском Минздраве.
Летом 2023 года в Махачкале загорелась СТО, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение с селитрой и произошёл взрыв. В результате инцидента погибли 36 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru