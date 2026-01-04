Четыре человека погибли в массовом ДТП в Татарстане
Четыре человека погибли в массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей в Чистопольском районе Татарстана. Об этом сообщает прокуратура республики.
По данным ведомства, 4 января в 10:03 по московскому времени в дежурную часть ОМВД по Чистопольскому району поступило сообщение о массовом ДТП на платном участке трассы «Казань — Альметьевск» (27-й километр участка Шали — Бавлы).
Авария произошла на фоне сильной непогоды. С субботы в Татарстане бушует метель, ветер достигал порывов до 20 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохраняются и в воскресенье.
Ранее сегодня в крупном ДТП на трассе М-4 «Дон» четыре человека погибли и еще четыре пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
