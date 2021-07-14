Четыре человека погибли в Крыму во время шторма
14 июля 202111:24
Четыре человека погибли во время купания в шторм в Крыму, еще один мужчина пропал, сообщило ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Следователи проводят проверку по факту гибели четырех человек. Все они были пенсионного возраста. Личности погибших установили, они утонули на глазах у очевидцев.
Пропавший мужчина 34 лет ушел нырять с маской и не вернулся. Его одежду обнаружили на берегу бухты в Балаклаве. В настоящий момент его ищут спасатели.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru