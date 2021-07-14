Четыре человека погибли в Крыму во время шторма

Четыре человека погибли во время купания в шторм в Крыму, еще один мужчина пропал, сообщило ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

В Крыму спасатели предупредили о надвигающемся шторме

Следователи проводят проверку по факту гибели четырех человек. Все они были пенсионного возраста. Личности погибших установили, они утонули на глазах у очевидцев.

Пропавший мужчина 34 лет ушел нырять с маской и не вернулся. Его одежду обнаружили на берегу бухты в Балаклаве. В настоящий момент его ищут спасатели.

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ФОТО: pixabay.com
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