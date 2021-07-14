Четыре человека погибли в Крыму во время шторма

Следователи проводят проверку по факту гибели четырех человек. Все они были пенсионного возраста. Личности погибших установили, они утонули на глазах у очевидцев.

Пропавший мужчина 34 лет ушел нырять с маской и не вернулся. Его одежду обнаружили на берегу бухты в Балаклаве. В настоящий момент его ищут спасатели.

