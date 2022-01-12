Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Красноярском крае

В Красноярском крае в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли четыре человека, в том числе подростки. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел около поселка Кошурниково Курагинского района в 05:15 часов утра по московскому времени. По данным источника, предварительной причиной аварии стал выезд легкового автомобиля Nissan Almera на встречную полосу.