Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Красноярском крае
В Красноярском крае в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли четыре человека, в том числе подростки. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел около поселка Кошурниково Курагинского района в 05:15 часов утра по московскому времени. По данным источника, предварительной причиной аварии стал выезд легкового автомобиля Nissan Almera на встречную полосу.
В машине бабушка и дедушка перевозили двух подростков 2005 года рождения: своего внука и его друга. У одного из мальчиков 13 января должен был быть день рождения.
Погибшие находились в легковом автомобиле. В автобусе, который принадлежит управлению экономики и имущественных отношений Курагинского района, было 15 человек. Трое пассажиров ПАЗ получили ссадины и ушибы. Они обратились за медицинской помощью.
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