Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Екатеринбурге
ДТП с участием микроавтобуса произошло в Екатеринбурге, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Дорожный инцидент произошел на кольцевой автодороге города. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ. Отмечается, что машины двигались в попутном направлении.
Все погибшие, среди которых 7-летняя девочка, находились в легковом автомобиле. По данным ГИБДД, жертвы ДТП были членами одной семьи.
Уточняется, что водитель и пассажир микроавтобуса не пострадали. Полиция начала расследование аварии.
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