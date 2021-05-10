Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Екатеринбурге

Дорожный инцидент произошел на кольцевой автодороге города. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ. Отмечается, что машины двигались в попутном направлении.

Все погибшие, среди которых 7-летняя девочка, находились в легковом автомобиле. По данным ГИБДД, жертвы ДТП были членами одной семьи.

Уточняется, что водитель и пассажир микроавтобуса не пострадали. Полиция начала расследование аварии.





