Девять человек пострадали в ДТП со скорой в Башкирии
Девять медицинских работников пострадали в ДТП с грузовиком и машиной скорой помощи в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Авария произошла в Чишминском районе республики, отмечает RT. «Камаз» и карета скорой медицинской помощи столкнулись на 12 км дороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки.
«В результате ДТП девять человек — водитель и пассажиры скорой медицинской помощи — были госпитализированы», — цитирует ТАСС сообщение МВД.
В пресс-службе уточнили, что медики направлялись в больницу села Шингак-Куль. МВД устанавливает причины аварии.
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