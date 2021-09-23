Девять человек пострадали в ДТП со скорой в Башкирии

Девять медицинских работников пострадали в ДТП с грузовиком и машиной скорой помощи в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария произошла в Чишминском районе республики, отмечает RT. «Камаз» и карета скорой медицинской помощи столкнулись на 12 км дороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки.

«В результате ДТП девять человек — водитель и пассажиры скорой медицинской помощи — были госпитализированы», — цитирует ТАСС сообщение МВД.

В пресс-службе уточнили, что медики направлялись в больницу села Шингак-Куль. МВД устанавливает причины аварии.

