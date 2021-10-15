Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Дагестане

Дорожная авария с участием автобуса произошла в Дагестане, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Легковой автомобиль и автобус столкнулись Бабаюртовском районе республики. По данным агентства, все погибшие находились в легковой машине.

Подробности аварии не приводятся.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДагестанДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры