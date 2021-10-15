Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Дагестане
15 октября 202121:59
Дорожная авария с участием автобуса произошла в Дагестане, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.
Легковой автомобиль и автобус столкнулись Бабаюртовском районе республики. По данным агентства, все погибшие находились в легковой машине.
Подробности аварии не приводятся.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru