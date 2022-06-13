Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом в Чувашии
Четыре человека погибли в результате столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел около 23:55 12 июня на 1147-м километре судового хода Волги. Катер «Волжанка Voyager 67» столкнулся с теплоходом «Коломенский 803», пишет RT.
«В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются», — цитирует сообщение прокуратуры РИА Новости.
Чувашская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.
При этом Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что катер столкнулся на Волге с груженой гипсом баржей. По словам очевидцев, маломерное судно пыталось обойти баржу спереди и врезалось в ее носовую часть. Ведомство проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия, отмечает телеканал 360.
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