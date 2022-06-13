Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом в Чувашии

Четыре человека погибли в результате столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

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По данным ведомства, инцидент произошел около 23:55 12 июня на 1147-м километре судового хода Волги. Катер «Волжанка Voyager 67» столкнулся с теплоходом «Коломенский 803», пишет RT.

«В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются», — цитирует сообщение прокуратуры РИА Новости.

Чувашская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.

При этом Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что катер столкнулся на Волге с груженой гипсом баржей. По словам очевидцев, маломерное судно пыталось обойти баржу спереди и врезалось в ее носовую часть. Ведомство проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия, отмечает телеканал 360.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПогибшиеВолгаЧувашия
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