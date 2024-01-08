Четыре человека погибли при столкновении 30 автомобилей в Новгородской области

Массовое ДТП, в результате которого погибли четыре человека, произошло в Новгородской области, сообщает региональное управление ГИБДД.

Под Ростовом четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Автоинспекторы уточнили, что на трассе М-11 «Нева» столкнулись 30 автомобилей, в числе погибших один ребёнок.

«Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто. Объезд организован на 545 км с выездом на ФАД М-10 «Россия», - добавили в полиции.

Ранее в Ставропольском крае при столкновении маршрутки и грузового автомобиля погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Управление ГИБДД по Новгородской области
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