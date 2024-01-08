Четыре человека погибли при столкновении 30 автомобилей в Новгородской области
8 января 202416:24
Массовое ДТП, в результате которого погибли четыре человека, произошло в Новгородской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
Автоинспекторы уточнили, что на трассе М-11 «Нева» столкнулись 30 автомобилей, в числе погибших один ребёнок.
«Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто. Объезд организован на 545 км с выездом на ФАД М-10 «Россия», - добавили в полиции.
Ранее в Ставропольском крае при столкновении маршрутки и грузового автомобиля погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru