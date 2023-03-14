Виновник смертельного пожара в доме престарелых в Москве получил 2,5 года колонии

Кунцевский районный суд российской столицы приговорил к двум годам, шести месяцам лишения свободы инженера Александра Колодного по делу о пожаре в доме престарелых «Третий возраст», где в огне погибли шесть человек. Информацию о вердикте распространила прокуратура Москвы.

Наказание приговоренный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Мужчина признан виновным в нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц.