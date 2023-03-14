Виновник смертельного пожара в доме престарелых в Москве получил 2,5 года колонии

Кунцевский районный суд российской столицы приговорил к двум годам, шести месяцам лишения свободы инженера Александра Колодного по делу о пожаре в доме престарелых «Третий возраст», где в огне погибли шесть человек. Информацию о вердикте распространила прокуратура Москвы.

Наказание приговоренный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Мужчина признан виновным в нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц.

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Александр Колодный работал главным инженером отдела эксплуатации дома престарелых и отвечал за обеспечение пожарной безопасности. Своими действиями он нарушил соответствующие требования, когда сделал возможным установку в подвале заведения дизельного котла с емкостью топливного бака 500 литров. Следствие выявило и другие нарушения.

Пожар в частном доме престарелых вспыхнул 8 апреля 2020 года. Многие из тех постояльцев, которые не могли самостоятельно передвигаться, не смогли покинуть здание. Помимо шести погибших 14 человек пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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