В Батуми рухнула часть жилого дома

Часть многоквартирного пятиэтажного дома обрушилась в грузинском Батуми. Об этом сообщает агентство batumelebi.ge.

Инцидент произошел на улице 26 мая. Причина обрушения части здания пока неизвестна, место происшествия оцеплено, здесь работают бригады скорой помощи, пожарные и спасатели.

Как отмечают очевидцы, рухнул один из подъездов дома, а перед разрушением был слышен хлопок.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии извлекла из-под завалов двух живых человек, в том числе ребенка. Спасатели эвакуируют жителей дома.

