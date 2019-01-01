Четыре человека погибли при крушении вертолёта на Украине

В результате крушение вертолёта Ми-8 возле украинского села Сестрятин погибли четыре человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на страницу Сухопутных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что среди погибших числится командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск.

Причины крушения на данный момент неизвестны. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Как сообщает «Свободная пресса», вертолет выполнял тренировочный полет.

