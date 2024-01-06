Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе

Ранее полиция Сент-Винсента и Гренадин сообщила, что четыре человека, в том числе 51-летний американец и его дочери 10 и 12 лет, погибли в результате крушения частного самолета: воздушное судно рухнуло в океан.

По данным TMZ, на борту небольшого одномоторного самолета находились Оливер и две его дочери, которые направлялись в Сент-Люсию.

Кристиан Оливер родился в Германии, в 2000-х годах переехал в Лос-Анджелес. Артист сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе картинах «Операция Валькирия», «Гремучие змеи», «Спиди-гонщик».

