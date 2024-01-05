Четыре человека погибли при крушении часного самолета на Карибах

Национальная полиция в своих соцсетях уточнила, что воздушным судном управлял его владелец, пассажирами которого были 51-летний американец и две его дочери 10 и 12 лет.

Отмечается, что самолёт упал в океан через несколько минут после взлёта. Первыми к месту крушения направились местные рыбаки и дайверы, однако спасти никого не удалось.

Ранее в Японии погибли четыре члена экипажа транспортного самолёта, столкнувшегося с лайнером авиакомпании JAL, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».