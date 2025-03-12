Четыре человека погибли после атаки ВСУ по заводу в курском селе Козыревка
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по комбикормовому заводу в селе Козыревка Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Среди погибших - трое мужчин и одна женщина.
По словам Хинштейна, еще двое человек получили ранения. Одного пострадавшего доставляют в областную больницу. Второму пострадавшего оказывают необходимую помощь на месте.
Ранее стало известно, что российские вертолетчики наносят массированные атаки по подкреплениям ВСУ, которые те пытаются перебросить под курскую Суджу, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны заявило об освобождении Новомарково и Днепроэнергии в ДНР
- Глава ФСИН заявил о некомплекте личного состава службы
- МИА «Россия сегодня» получило права на логотип «Эхо Москвы»
- Песков: Путин не планирует давать интервью американскому блогеру Фридману
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 260 солдат и три БМП
- Четыре человека погибли после атаки ВСУ по заводу в курском селе Козыревка
- Песков призвал не спешить с вопросом о 30-дневном перемирии на Украине
- Фетисов назвал Гретцки опередившим время хоккеистом
- В Красноярске задержали группу из пяти человек, обналичившую 250 миллионов рублей
- Песков сообщил о запланированных в ближайшие дни контактах РФ и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru