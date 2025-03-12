Четыре человека погибли после атаки ВСУ по заводу в курском селе Козыревка

Среди погибших - трое мужчин и одна женщина.

По словам Хинштейна, еще двое человек получили ранения. Одного пострадавшего доставляют в областную больницу. Второму пострадавшего оказывают необходимую помощь на месте.

Ранее стало известно, что российские вертолетчики наносят массированные атаки по подкреплениям ВСУ, которые те пытаются перебросить под курскую Суджу, напоминает «Свободная пресса».

