Четыре человека погибли после атаки ВСУ по заводу в курском селе Козыревка

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по комбикормовому заводу в селе Козыревка Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 260 солдат и три БМП

Среди погибших - трое мужчин и одна женщина.

По словам Хинштейна, еще двое человек получили ранения. Одного пострадавшего доставляют в областную больницу. Второму пострадавшего оказывают необходимую помощь на месте.

Ранее стало известно, что российские вертолетчики наносят массированные атаки по подкреплениям ВСУ, которые те пытаются перебросить под курскую Суджу, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: губернатор Московской области Андрей Воробьев
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