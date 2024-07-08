Четыре человека погибли на очистных сооружениях в Саратовской области
8 июля 202416:51
Четыре человека погибли на очистных сооружениях муниципального унитарного предприятия (МУП) «Балаково-Водоканал» в Саратовской области, сообщил в своих соцсетях и.о. главы Балаковского муниципального района Сергей Барулин.
По его словам, еще один человек пострадал.
Подробности произошедшего не приводятся. Барулин отметил, что сейчас устанавливаются все детали произошедшего.
Ранее при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области погибли пять человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru