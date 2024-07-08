Четыре человека погибли на очистных сооружениях в Саратовской области

Четыре человека погибли на очистных сооружениях муниципального унитарного предприятия (МУП) «Балаково-Водоканал» в Саратовской области, сообщил в своих соцсетях и.о. главы Балаковского муниципального района Сергей Барулин.

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По его словам, еще один человек пострадал.

Подробности произошедшего не приводятся. Барулин отметил, что сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области погибли пять человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Саратовская ОбластьПогибшие

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