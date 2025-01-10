Мужчину оштрафовали за нацистское приветствие в столичном метро
Столичный суд оштрафовал россиянина Андрея Молева за демонстрацию нацистского приветствия в Московском метрополитене. Об этом со ссылкой на документы суда сообщило РИА Новости.
Известно, что Молев выкрикивал нацистское приветствие и демонстрировал жест, использовавшийся нацистами во времена гитлеровской Германии, в 1:40 мск 1 января. Нарушитель признал свою вину.
За пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики предусмотрен штраф в размере 1 000 — 2 000 рублей либо 15 суток ареста. На какую сумму оштрафовали Молева, не уточняется.
Ранее в Санкт-Петербурге троих молодых людей задержали за «пьяную выходку» с нацистскими приветствиями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru