Мужчину оштрафовали за нацистское приветствие в столичном метро

Известно, что Молев выкрикивал нацистское приветствие и демонстрировал жест, использовавшийся нацистами во времена гитлеровской Германии, в 1:40 мск 1 января. Нарушитель признал свою вину.

За пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики предусмотрен штраф в размере 1 000 — 2 000 рублей либо 15 суток ареста. На какую сумму оштрафовали Молева, не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге троих молодых людей задержали за «пьяную выходку» с нацистскими приветствиями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

