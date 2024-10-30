Четвертый сбежавший из исправительного центра в Забайкалье сам вернулся обратно

Осуждённый Куйдин Н., сбежавший из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края, самостоятельно вернулся обратно. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСИН сообщает РИА Новости.

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Об исчезновении четверых осуждённых к принудительным работам стало известно 26 октября. ТРое из них были в течение двух дней задержаны в Чите и Амурской области.

«30 октября осуждённый Куйдин Н. самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь мужчине будет грозить изменение вида наказания.

Ранее из исправительной колонии №2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных, которые вырыли подкоп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ФСИНЗабайкальеПобегУголовное Наказание

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