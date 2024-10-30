Четвертый сбежавший из исправительного центра в Забайкалье сам вернулся обратно

Об исчезновении четверых осуждённых к принудительным работам стало известно 26 октября. ТРое из них были в течение двух дней задержаны в Чите и Амурской области.

«30 октября осуждённый Куйдин Н. самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь мужчине будет грозить изменение вида наказания.

Ранее из исправительной колонии №2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных, которые вырыли подкоп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

