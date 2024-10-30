Четвертый сбежавший из исправительного центра в Забайкалье сам вернулся обратно
Осуждённый Куйдин Н., сбежавший из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края, самостоятельно вернулся обратно. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСИН сообщает РИА Новости.
Об исчезновении четверых осуждённых к принудительным работам стало известно 26 октября. ТРое из них были в течение двух дней задержаны в Чите и Амурской области.
«30 октября осуждённый Куйдин Н. самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска», - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь мужчине будет грозить изменение вида наказания.
Ранее из исправительной колонии №2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных, которые вырыли подкоп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru