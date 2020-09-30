Сбежавшие в Дагестане рецидивисты задержаны в Калмыкии

Все шестеро осуждённых, которые совершили побег из исправительной колонии в Дагестане, задержаны в Калмыкии. Об этом информирует пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний. Все задержанные имели при себе холодное оружие - ножи. При их захвате обошлось без жертв.

Побег заключённые совершили в ночь на 23 сентября из колонии №2 в пригороде Махачкалы. Они воспользовавшись подкопом. По этому факту было возбуждено уголовное дело о халатности, в рамках которого задержали сотрудника исправительного учреждения, отмечает RT.

Операция по задержанию беглецов была спланирована совместно сотрудниками МВД, ФСБ, Росгвардии и Следственного комитета. Сбежавших взяли в районе поселка Улан-Хол, когда они шли вдоль путей железной дороги, уточняет ТАСС.

В связи с побегом заключенных в Управление ФСИН по Дагестану прибыл директор ФСИН Александр Калашников после поездки в Чечню. Он провел рабочее совещание с руководством территориального органа Службы, передаёт Ura.ru.

Калашников также поблагодарил при личной встрече главу Дагестана Владимира Васильева за оказанное всестороннее содействие. Все силовики, которые принимали участие в розыске и задержании особо опасных преступников, будут поощрены.

