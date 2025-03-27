Четверо россиян погибли из-за схода лавины в Магаданской области
Четверо российских туристов погибли в Магаданской области, попав под лавину. Об этом сообщили региональные оперативные службы.
Уточняется, что еще один человек получил травмы, кроме того, один путешественник не пострадал. Власти устанавливают, был ли маршрут туристов зарегистрирован в установленном порядке.
При этом Telegram-канал Shot сообщает, что в группе было четыре девушки, один мужчина и 33-летний руководитель Никита Котляров, который получил вывих. Утверждается, что туристы предварительно зарегистрировались, вышли из поселка Синегорье и перемещались на лыжах.
Ранее мужчина погиб из-за схода снежной массы на склоне горы Сайлак в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru