Четверо россиян погибли из-за схода лавины в Магаданской области

Уточняется, что еще один человек получил травмы, кроме того, один путешественник не пострадал. Власти устанавливают, был ли маршрут туристов зарегистрирован в установленном порядке.

При этом Telegram-канал Shot сообщает, что в группе было четыре девушки, один мужчина и 33-летний руководитель Никита Котляров, который получил вывих. Утверждается, что туристы предварительно зарегистрировались, вышли из поселка Синегорье и перемещались на лыжах.

Ранее мужчина погиб из-за схода снежной массы на склоне горы Сайлак в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

