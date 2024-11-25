Четверо охотников пропали в горном ущелье в Карачаево-Черкессии
25 ноября 202411:25
В Аксаутском ущелье в горном курорте Архыз в Карачаево-Черкесской Республике пропали четыре человека, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, мужчины ушли на охоту в ущелье 23 ноября. Охотники пропали.
В районе ущелья начались поисково-спасательные работы. Подробности инцидента выясняются.
Ранее словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб, сорвавшись в расщелину с одной из самых высоких вершин Непала — Лангтанг-Лирунг, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru