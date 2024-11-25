Четверо охотников пропали в горном ущелье в Карачаево-Черкессии

В Аксаутском ущелье в горном курорте Архыз в Карачаево-Черкесской Республике пропали четыре человека, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

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По данным СМИ, мужчины ушли на охоту в ущелье 23 ноября. Охотники пропали.

В районе ущелья начались поисково-спасательные работы. Подробности инцидента выясняются.

Ранее словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб, сорвавшись в расщелину с одной из самых высоких вершин Непала — Лангтанг-Лирунг, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:МЧС РФСпасателиКарачаево-черкесия

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