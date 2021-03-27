Четверо граждан Турции госпитализированы после взрыва в Новой Москве

Четверо мужчин оказались в больнице из-за взрыва в строящемся частном доме в поселении Московский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Пять человек пострадали при взрыве в частном доме в Новой Москве

Отмечается, что все пострадавшие являются гражданами Турции.

Известно, что им от 23 до 57 лет. Агентство сообщает, что состояние пострадавших - средней тяжести.

По данным источника, причиной взыва мог стать газгольдер, установленный в строящемся доме.

Инцидент произошел вечером 26 марта на территории СНТ Западный в поселении Московский. Прокуратура Москвы сообщает о взрыве в трехэтажном строящемся доме.

По факту взрыва в доме в Новой Москве возбуждено уголовное дело, заявили в столичном главке СК РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СтроительствоТурцияВзрыв
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