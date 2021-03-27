Четверо граждан Турции госпитализированы после взрыва в Новой Москве
Четверо мужчин оказались в больнице из-за взрыва в строящемся частном доме в поселении Московский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что все пострадавшие являются гражданами Турции.
Известно, что им от 23 до 57 лет. Агентство сообщает, что состояние пострадавших - средней тяжести.
По данным источника, причиной взыва мог стать газгольдер, установленный в строящемся доме.
Инцидент произошел вечером 26 марта на территории СНТ Западный в поселении Московский. Прокуратура Москвы сообщает о взрыве в трехэтажном строящемся доме.
По факту взрыва в доме в Новой Москве возбуждено уголовное дело, заявили в столичном главке СК РФ.
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