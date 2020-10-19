Четверо детей пострадали в перевернувшемся микроавтобусе в Петербурге
Микроавтобус перевернулся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали четверо детей и один взрослый. Об этом заявили в пресс-службе городской станции скорой помощи.
Также сообщается, что микроавтобус столкнулся с автомобилем Skoda. ДТП произошло на пересечении Купчинской и Малой Балканской улиц. Пострадавшим оказывается первая медицинская помощь.
Между тем, 7 октября стало известно, что число пострадавших в результате ДТП в Дагестане со школьным автобусом возросло до 13. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.
Отмечается, что среди пострадавших девять детей. Они госпитализированы в Кизлярскую центральную городскую больницу.
Авария произошла у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. С автобусом столкнулись четыре большегруза и легковушка. По имеющимся данным, на месте погибли три человека.
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