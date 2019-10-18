В Челябинске учительница умерла на глазах школьников

Как сообщает Ura.ru, 62-летнему педагогу стало плохо во время мероприятия, она потеряла сознание. Ее коллеги вывели детей из зала и вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти учительницу.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. В пресс-службе управления образования Челябинска уточнили, что скончавшийся педагог имела среднюю нагрузку – 18 часов в неделю.

