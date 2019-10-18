В Челябинске учительница умерла на глазах школьников
18 октября 201910:09
В Челябинске учительница начальных классов школы №39 умерла в актовом зале во время прослушивания участников конкурса художественного чтения.
Как сообщает Ura.ru, 62-летнему педагогу стало плохо во время мероприятия, она потеряла сознание. Ее коллеги вывели детей из зала и вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти учительницу.
Отмечается, что инцидент произошел накануне. В пресс-службе управления образования Челябинска уточнили, что скончавшийся педагог имела среднюю нагрузку – 18 часов в неделю.
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