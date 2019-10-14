Школьник умер во время футбола в Подмосковье
14 октября 201914:25
Тринадцатилетний школьник внезапно скончался во время игры в футбол в Московской области. Как сообщает сайт KP.RU, трагедия произошла накануне в городе Люберцы. Ребёнку стало плоха, кода он с товарищами играл на площадке.
Подросток лёг на землю, после чего ему вызвали скорую помощь, однако он умер ещё до прибытия медиков. Причину кончины должна определить судебно-медицинская экспертиза.
Точно известно, что погибший не был травмирован в ходе игры. Мать мальчика домохозяйка, отец – индивидуальный предприниматель.
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