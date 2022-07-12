Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метрополитена
12 июля 202217:35
Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале заявил об остановке движения поездов на Некрасовской линии.
В сообщении говорится, что движения поездов нет от «Улицы Дмитриевского» до «Нижегородской» из-за человека на пути.
«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - добавили в столичном дептрансе.
Ранее в дептрансе Москвы заявили, что из-за непогоды в столице произошёл сбой в движении на участке зелёной ветки метро, сообщает RT.
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12 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru