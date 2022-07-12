Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метрополитена

В сообщении говорится, что движения поездов нет от «Улицы Дмитриевского» до «Нижегородской» из-за человека на пути.

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - добавили в столичном дептрансе.

Ранее в дептрансе Москвы заявили, что из-за непогоды в столице произошёл сбой в движении на участке зелёной ветки метро, сообщает RT.