Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метрополитена

Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале заявил об остановке движения поездов на Некрасовской линии.

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В сообщении говорится, что движения поездов нет от «Улицы Дмитриевского» до «Нижегородской» из-за человека на пути.

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - добавили в столичном дептрансе.

Ранее в дептрансе Москвы заявили, что из-за непогоды в столице произошёл сбой в движении на участке зелёной ветки метро, сообщает RT.

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ФОТО: пресс-служба Правительства Москвы
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