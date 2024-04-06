Человек упал на пути на фиолетовой линии московского метро
6 апреля 202407:50
Интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличили из-за человека на пути. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«На... Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения», — указано в сообщении.
Позже Дептранс отчитался о введении в график движения на этом участке.
Ранее жительница Москвы упала под поезд на станции метро «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, женщина погибла.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru