Москвичка погибла при падении на рельсы на станции метро «Нахимовский проспект»
Жительница Москвы упала под прибывающий поезд на станции метро «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
От полученных травм женщина скончалась. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
Департамент транспорта Москвы сообщил о приостановке движения поездов на участке серой ветки. Поезда следовали с увеличенными интервалами, затем движение полностью восстановили.
Ранее человек упал под поезд на станции метро «Зюзино» Большой кольцевой линии. Мужчина получил травмы, но выжил, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В курском поселке Теткино при обстреле повреждено восемь домов
- Москвичка погибла при падении на рельсы на станции метро «Нахимовский проспект»
- Жителя Сочи обвинили в распространении фейков о российской армии
- Песков заявил, что его жена прерывала общение с близкими с Украины
- Экс-главу правительства Мордовии арестовали по делу о крупном мошенничестве
- Жители Молдавии выступили против присоединения к Румынии
- ФАС готова принять меры в отношении «Яндекс Такси»
- Производители пива заявили о росте цен ниже уровня инфляции
- Около 40% россиян берут микрозаймы до зарплаты
- Киллиан Мерфи сыграет Томаса Шелби в полнометражном фильме «Острые козырьки»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru