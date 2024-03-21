Москвичка погибла при падении на рельсы на станции метро «Нахимовский проспект»

Жительница Москвы упала под прибывающий поезд на станции метро «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

СМИ: На серой ветке московского метро погиб упавший на рельсы человек

От полученных травм женщина скончалась. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Департамент транспорта Москвы сообщил о приостановке движения поездов на участке серой ветки. Поезда следовали с увеличенными интервалами, затем движение полностью восстановили.

Ранее человек упал под поезд на станции метро «Зюзино» Большой кольцевой линии. Мужчина получил травмы, но выжил, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Московское МетроМетроМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры