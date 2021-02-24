Человек прыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД

Закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на массовых акциях подписал президент РФ Вопрос Кремлю от СМИ: почему Путин без шапки? Песков: здоровье у президента крепкое Обеспокоенность журналистов будет доведена до сведения Путина