Человек прыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД

Человек прыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей

В связи с инцидентом движение по внешней стороне кольцевой дороги затруднено почти на 3 км, отмечается в сообщении.

Детали произошедшего уточняются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МКАД
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