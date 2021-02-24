Человек прыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД
24 февраля 202121:06
Человек прыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
В связи с инцидентом движение по внешней стороне кольцевой дороги затруднено почти на 3 км, отмечается в сообщении.
Детали произошедшего уточняются.
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24 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru