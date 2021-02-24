На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей

В результате ДТП пострадали десять человек, среди которых дети 12 и 16 лет.

На месте дорожного происшествия представители ГИБДД помогали попавшим в аварию выбраться из автомобилей.

В настоящее время в трех районах Башкири несколько участков дорог перекрыты из-за метели. Синоптики предупредили, что в среду, 24 февраля в республике ожидаются морозы до минус 35 градусов, порывы ветра будут достигать 26 метров в секунду.

Накануне в Башкирии из-за метели и гололеда столкнулись 11 машин, из них четыре большегруза, сообщает телеканал «360». Никто из людей серьезно не пострадал.

