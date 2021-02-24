На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей
На трассе Уфа — Оренбург в Башкирии столкнулись 39 автомобилей. Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД.
Причиной аварии мог стать сильный боковой ветер и плохая видимость. В результате водители 20 машин не сумели справиться с управлением.
В результате ДТП пострадали десять человек, среди которых дети 12 и 16 лет.
На месте дорожного происшествия представители ГИБДД помогали попавшим в аварию выбраться из автомобилей.
В настоящее время в трех районах Башкири несколько участков дорог перекрыты из-за метели. Синоптики предупредили, что в среду, 24 февраля в республике ожидаются морозы до минус 35 градусов, порывы ветра будут достигать 26 метров в секунду.
Накануне в Башкирии из-за метели и гололеда столкнулись 11 машин, из них четыре большегруза, сообщает телеканал «360». Никто из людей серьезно не пострадал.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+24 427 / сут.
Умерли
84 047+754 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+25 899 / сут.
- Подозреваемый в попытке ограбить банк задержан в Петербурге
- Почтальон в Новосибирске получила условный срок за хищение пенсий ветеранам
- В Госдуме предложили ввести новый вид пособия для бедных семей
- Президент Киргизии вылетел в Москву с первым официальным визитом
- Слова постпреда Украины при ООН раскритиковали в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru