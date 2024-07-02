Человек попал под поезд на станции Люблино в Москве
2 июля 202416:24
Человек был травмирован поездом на станции Люблино утром 2 июля. Об этом со ссылкой на Московскую железную дорогу сообщает ТАСС.
Отмечается, что пострадавший, по предварительной информации, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.
В МЖД добавили, что в результате инцидента были задержаны электрички Курского направления в сторону области и МЦД-2 в сторону Подольска.
Ранее пассажирский поезд «Москва—Владивосток» остановили в Приморском крае после сообщения о минировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru