Человек попал под поезд на станции Люблино в Москве

Человек был травмирован поездом на станции Люблино утром 2 июля. Об этом со ссылкой на Московскую железную дорогу сообщает ТАСС.

Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о ЧП

Отмечается, что пострадавший, по предварительной информации, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

В МЖД добавили, что в результате инцидента были задержаны электрички Курского направления в сторону области и МЦД-2 в сторону Подольска.

Ранее пассажирский поезд «Москва—Владивосток» остановили в Приморском крае после сообщения о минировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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