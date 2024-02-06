В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами
6 февраля 202410:48
Шесть автомобилей столкнулись на дороге А-107 в поселении Щаповском в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«На Брестско-Калужском перегоне в поселении Щаповское столкнулись три грузовых и три легковых автомашины», — отметил собеседник агентства.
По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее на трассе Камышлов-Сухой Лог в Свердловской области столкнулись грузовик и легковой ВАЗ, пострадала женщина, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru