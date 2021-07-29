Человек погиб при столкновении лодки и теплохода в ХМАО
В Ханты-Мансийском автономном округе моторная лодка и теплоход столкнулись на 112 километре реки Конда, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. Его доставили в больницу. На борту теплохода пассажиров не было, он перевозил четыре автомобиля.
По словам экипажа, теплоход подавал предупреждающие сигналы, однако лодка с тремя пассажирами продолжала двигаться до столкновения. Транспортная прокуратура проводит проверку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Захарова посмеялась над «печеньками» Тихановской
- В России третий раз повторили рекордную смертность от коронавируса
- В России за сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19
- Актер Стеклов госпитализирован с COVD-19
- Человек погиб при столкновении лодки и теплохода в ХМАО
- Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать жить в другой город
- В ЛНР заявили о начале массовой вакцинации «Спутником Лайт»
- «Казанский стрелок» попросил не отправлять его на лечение
- Суд в Гааге обязал РФ выплатить 5 млрд долларов экс-владельцам ЮКОСа
- Пашинян предложил разместить мониторинговую миссию ОДКБ на армяно-азербайджанской границе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru