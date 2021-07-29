Человек погиб при столкновении лодки и теплохода в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе моторная лодка и теплоход столкнулись на 112 километре реки Конда, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Один человек пострадал при столкновении машин на МКАД

В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. Его доставили в больницу. На борту теплохода пассажиров не было, он перевозил четыре автомобиля.

По словам экипажа, теплоход подавал предупреждающие сигналы, однако лодка с тремя пассажирами продолжала двигаться до столкновения. Транспортная прокуратура проводит проверку.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СтолкновениеХМАО
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