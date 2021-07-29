Человек погиб при столкновении лодки и теплохода в ХМАО

В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. Его доставили в больницу. На борту теплохода пассажиров не было, он перевозил четыре автомобиля.

По словам экипажа, теплоход подавал предупреждающие сигналы, однако лодка с тремя пассажирами продолжала двигаться до столкновения. Транспортная прокуратура проводит проверку.

