Человек погиб при столкновении двух поездов в Испании

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Испании в понедельник, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на каталонское главное управление гражданской защиты, среди пострадавших не менее 85 человек. Двое из пострадавших получили серьезные травмы.

Отмечается, что погиб машинист поезда.



Столкновение поездов произошло рядом вблизи насланного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона. По предварительным данным, товарный поезд сошел с рельсов, что и стало причиной аварии.

