Человек погиб при обрушении пожарной лестницы в центре Москвы

Пожарная лестница упала в центре Москвы, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Пожарная лестница обрушилась в доме на улице 1905 года. Дом является расселенным.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее в конце августа сообщалось, что пять строителей погибли при падении крана на месте дорожных работ в Мехико. По данным властей, падение крана произошло по причине его перегруженности.