Человек погиб при обрушении пожарной лестницы в центре Москвы
10 сентября 202122:37
Пожарная лестница упала в центре Москвы, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Пожарная лестница обрушилась в доме на улице 1905 года. Дом является расселенным.
Причины произошедшего выясняются.
Ранее в конце августа сообщалось, что пять строителей погибли при падении крана на месте дорожных работ в Мехико. По данным властей, падение крана произошло по причине его перегруженности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru