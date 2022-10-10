Человек погиб при крушении дельтаплана в Оренбургской области

Человек погиб при крушении дельтаплана, опыляющего поля, в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Японии

По данным агентства, инцидент произошел в Ташлинском районе региона.

Пилот умер в машине скорой помощи.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьСкорая Помощь
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