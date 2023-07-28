Человек погиб и несколько пострадали при разгуле стихии в Черкесске

Разгулявшаяся непогода в Черкесске унесла жизнь одного человека, есть также получившие увечья. Об этом информирует через соцсети глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Республику накрыл ливневый дождь с градом в сопровождении шквалистого ветра.

Погиб молодой человек 1988 года рождения – на него упало дерево. Глава республики принёс соболезнования семье погибшего. Пострадавшие госпитализированы.