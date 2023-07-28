Человек погиб и несколько пострадали при разгуле стихии в Черкесске

Разгулявшаяся непогода в Черкесске унесла жизнь одного человека, есть также получившие увечья. Об этом информирует через соцсети глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Республику накрыл ливневый дождь с градом в сопровождении шквалистого ветра.

Погиб молодой человек 1988 года рождения – на него упало дерево. Глава республики принёс соболезнования семье погибшего. Пострадавшие госпитализированы.

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В целом по Карачаево-Черкесии в результате прохождения атмосферного фронта порваны линии электропередач, повреждены крыши и фасады зданий, подтоплены дома, участки дорог и частные домовладения. При этом пострадали люди только в столице республики.

МЧС Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение, которое действует до конца субботы, 29 июля. По-прежнему ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом, усиление ветра до 20-25 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил москвичей о понижение температуры в выходные, дождях и сильном ветре.

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ФОТО: РИА Новости
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