Человек погиб и несколько пострадали при разгуле стихии в Черкесске
Разгулявшаяся непогода в Черкесске унесла жизнь одного человека, есть также получившие увечья. Об этом информирует через соцсети глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Республику накрыл ливневый дождь с градом в сопровождении шквалистого ветра.
Погиб молодой человек 1988 года рождения – на него упало дерево. Глава республики принёс соболезнования семье погибшего. Пострадавшие госпитализированы.
В целом по Карачаево-Черкесии в результате прохождения атмосферного фронта порваны линии электропередач, повреждены крыши и фасады зданий, подтоплены дома, участки дорог и частные домовладения. При этом пострадали люди только в столице республики.
МЧС Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение, которое действует до конца субботы, 29 июля. По-прежнему ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом, усиление ветра до 20-25 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил москвичей о понижение температуры в выходные, дождях и сильном ветре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru