Человеческие останки 50-летней давности нашли в особняке в центре Москвы

Множественные фрагменты костных останков человека были обнаружены на улице Спартаковской в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного Главного Следственного управления СК РФ.

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В сообщении говорится, что человеческие останки нашли во время ремонтных работ на территории особняка 1917 года.

«Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет», - уточнили в ведомстве, добавив, что по данному факту будет организована проверка, также назначен ряд медико-криминалистических экспертиз.

Ранее в Москве во время реконструкции стадиона «Торпедо» нашли человеческие кости 100-летней давности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: sledcom.ru
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