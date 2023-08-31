Человеческие останки 50-летней давности нашли в особняке в центре Москвы
Множественные фрагменты костных останков человека были обнаружены на улице Спартаковской в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного Главного Следственного управления СК РФ.
В сообщении говорится, что человеческие останки нашли во время ремонтных работ на территории особняка 1917 года.
«Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет», - уточнили в ведомстве, добавив, что по данному факту будет организована проверка, также назначен ряд медико-криминалистических экспертиз.
Ранее в Москве во время реконструкции стадиона «Торпедо» нашли человеческие кости 100-летней давности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NYT: Киев разрабатывает около 6 моделей БПЛА с большой дальностью полета
- Российские военные начали применять в боях трофейный танк Т-64 ВСУ
- «Вкусно — и точка» и СберМаркет запустили бесплатную доставку
- «Авито Работа»: На новую должность можно устроиться за 2-3 месяца
- Адвокат пояснила, когда водитель может проехать на красный свет
- До 16 увеличилось число жертв легионеллеза в Польше
- Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
- Путин проведет 1 сентября урок «Разговор о важном»
- Человеческие останки 50-летней давности нашли в особняке в центре Москвы
- В Южной Корее из военной академии уберут бюст генерала за связи с СССР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru