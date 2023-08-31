Человеческие останки 50-летней давности нашли в особняке в центре Москвы

В сообщении говорится, что человеческие останки нашли во время ремонтных работ на территории особняка 1917 года.

«Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет», - уточнили в ведомстве, добавив, что по данному факту будет организована проверка, также назначен ряд медико-криминалистических экспертиз.

Ранее в Москве во время реконструкции стадиона «Торпедо» нашли человеческие кости 100-летней давности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».