Частный самолёт потерпел крушение в Северной Осетии
Одномоторный частный самолёт потерпел крушение в Северной Осетии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель.
«По предварительной информации, пилот погиб, его личность выясняется», - добавили в ведомстве.
Ранее легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в районе взлётно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы в Ленинградской области. Пилот воздушного судна не пострадал, пассажиров не было, сообщают «Невские новости».
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