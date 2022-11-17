Частный самолёт потерпел крушение в Северной Осетии

Одномоторный частный самолёт потерпел крушение в Северной Осетии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В США два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель.

«По предварительной информации, пилот погиб, его личность выясняется», - добавили в ведомстве.

Ранее легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в районе взлётно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы в Ленинградской области. Пилот воздушного судна не пострадал, пассажиров не было, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:МЧССамолётКрушение СамолётаСеверная Осетия
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