В США два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Крушение легкомоторного самолета произошло в городе Мариетта (штат Огайо), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает CNN.

Погибли пилот и пассажир самолета.

Отмечается, что самолет разбился на парковке дилерского центра. После падения самолет загорелся.

Ведется расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы.