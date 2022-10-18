В США два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
18 октября 202220:22
Крушение легкомоторного самолета произошло в городе Мариетта (штат Огайо), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает CNN.
Погибли пилот и пассажир самолета.
Отмечается, что самолет разбился на парковке дилерского центра. После падения самолет загорелся.
Ведется расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru