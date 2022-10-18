В США два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Крушение легкомоторного самолета произошло в городе Мариетта (штат Огайо), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает CNN.

Погибли пилот и пассажир самолета.

Отмечается, что самолет разбился на парковке дилерского центра. После падения самолет загорелся.

Ведется расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Иркутской области
ТЕГИ:СамолётСША
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