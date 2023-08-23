СМИ: частный самолет разбился в Тверской области

Бизнес джет «Эмбрайер» разбился в Бологовском районе в Тверской области, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным на борту было 7 человек. Уже известно о смерти троих. Спасатели ведут поиски еще четверых пассажиров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпасателиПогибшиеТверская ОбластьКрушение Самолета

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