Частный самолет из-за неполадок экстренно приземлился в Шереметьеве

Частный самолет, летевший из Москвы в Калининград, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности закрылков. Инцидент произошел в 09:42, через 15 минут после вылета, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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У самолета после взлета из столичного аэропорта не убрались закрылки. Пилот принял решение вернуться. Воздушное судно штатно приземлилось в аэропорту вылета. Никто не пострадал. Сейчас самолет проверяют технические службы.

Ранее самолет С-130, летевший из Бангладеш, совершил вынужденную посадку в хабаровском аэропорту из-за технической неисправности, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Шереметьево
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