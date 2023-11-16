Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась в Астрахани

По его словам, инцидент произошёл на площади Привокзальной.

«Оперативные службы на месте... создан оперативный штаб», - написал глава региона.

По данным областного главка МЧС, обрушились третий и четвёртый подъезд, были эвакуированы 213 человек, из них 37 детей. Информация о пострадавших уточняется.

В СМИ сообщили, что фундамент дома подмыло канализационными водами.

Ранее в посёлке Базово Чулымского района Новосибирской области обрушился автомобильный железобетонный мост, сообщает RT.

